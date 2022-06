Alle 1.000 Straßennamen kommen auf den Prüfstand

In Trier kommen alle mehr als 1.000 Straßennamen auf den Prüfstand. Eine Fachkommission bewertet, ob die Namen noch zeitgemäß sind. Die Kommission erarbeitet einen Kriterienkatalog, mit dem alle Straßennamen in Trier überprüft werden sollen. Straßenumbenennungen sollen wenn möglich vermieden werden. "Die Namen unserer Straßen und Plätze sind vielen Menschen ans Herz gewachsen. Sie zu überprüfen, muss sehr verantwortungsvoll durchgeführt werden", so Triers Kulturdezernent Markus Nöhl (SPD). Das letzte Wort bei der Umbenennung von Straßen haben auch weiterhin die Ortsbeiräte und der Stadtrat. Anfang des Jahres wurde die Hindenburgstraße in Trier in Gerty-Spies-Straße umbenannt, weil der Name "Hindenburg" belastet ist. Der ehemalige Reichspräsident hatte 1933 Hitler zum Kanzler ernannt.