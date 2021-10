per Mail teilen

Unbekannte Täter haben bei Oberehe-Stroheich in der Verbandsgemeinde Gerolstein eine Straßenlaterne mit Solarpanel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dazu das Stahlrohr der Laterne abgeflext. Die Straßenlaterne stand demnach an einer Bushaltestelle an der Bundestraße 421 zwischen Oberehe-Stroheich und Walsdorf-Zilsdorf. Wann es zum Diebstahl kam, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.