Die Straße von Kordel (Kreis Trier-Saarburg) zum Ortsteil Hochmark soll in der zweiten Märzwoche wieder repariert sein. Sie war bei einem Erdrutsch weggebrochen.

Voraussetzung sei, dass der derzeitige Frost weitere Arbeiten zulasse - so der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz in Koblenz. Die Bauarbeiten in Kordel hatten Anfang dieser Woche an dem Straßen-Krater begonnen. Seit dem Erdrutsch vom 1. Februar ist die einzige Verbindungsstraße zum Ortsteil Hochmark mit etwa 40 Einwohnern gekappt.

Das mehrere Meter tiefe Loch soll mit Erdbeton zugeschüttet werden. Die Straße zwischen Kordel und dem Ortsteil Hochmark war am 1. Februar eingebrochen. SWR Eva Lamby-Schmitt

Straße nach Regen eingebrochen

Die Kreisstraße (K29) war nach heftigen Regenfällen über eine Länge von rund zehn Metern etwa vier Meter tief eingebrochen. Ein Auto und ein unbeladener Holztransporter rutschten an dem Steilhang in den Krater - die Fahrer wurden verletzt. Mittlerweile ist das Loch noch viele Meter größer, denn zur Bergung des Transporters hatte eigens eine Rampe angelegt werden müssen. Die Reparaturkosten hat der LBM mit einem "niedrigen, sechsstelligen Euro-Betrag" angegeben.

Einwohner des Ortsteils Hochmark helfen sich gegenseitig

Die Einwohner des abgeschnittenen Ortsteils Hochmark haben sich mittlerweile gut organisiert, wie Einwohnerin Sonja Reuter-Höling sagte. Sie könnten nur mit Geländewagen über Waldwege von der Anhöhe ins Tal gelangen. Es gebe Absprachen zum Einkaufen und zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Es sei alles etwas komplizierter als sonst, aber machbar.

"Wir sind nicht so von der Außenwelt abgeschlossen, dass sich jemand um uns Sorgen machen müsste." Sonja Reuter-Höling, Anwohnerin aus Hochmark

Mal eben schnell zum Einkaufen fahren - das geht in Kordel-Hochmark gerade gar nicht. Vorher muss man sich erst mal einen Geländewagen organisieren, denn der einzige Fahrweg von der Anhöhe geht derzeit über matschige Waldwege ins Tal. Man könne nur langsam fahren. 20 Minuten für fünf Kilometer, die brauche man schon, bis nach Kordel, sagt Sonja Reuter-Höling auf der Hochmark nördlich von Trier. Da fahre man nicht für eine kleine Erledigung wohin.

Landkreis stellt Geländewagen

Der Landkreis Trier-Saarburg habe einen Geländewagen für die Einwohner zur Verfügung gestellt. Den könne man sich ausleihen oder Fahrgemeinschaften bilden. Zudem gebe es noch privat weitere Geländewagen im Ort. Man spreche sich ab. Wenn jemand fährt, frage er bei den Nachbarn ab, ob jemand was brauche, erzählt Reuter-Höling. Oder man schreibe in eine Whatsapp-Gruppe, was man brauche - und der nächste, der fährt, bringe es mit. Auch zur Arbeit schließe man sich kurz.

Dorfgemeinschaft auf der Hochmark

Ortsbürgermeister Medard Roth (parteilos) meint, dass die Extremsituation die Bürger zusammenschweiße. "Wir haben hier in einer ländlichen Region einen anderen Zusammenhalt. Man kennt sich, man hilft sich", sagt er. "Die Mannschaft da oben (auf der Hochmark), die funktioniert", sagt der 70-Jährige. Das seien Leute, die könnten mit solchen Situationen umgehen. Sie seien es gewohnt, dass sie auch mal einen Tag nicht zu erreichen gewesen seien.