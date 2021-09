Gedenken an verfolgten Homosexuellen in Konz

Weil er homosexuell war, verfolgten ihn die Nazis jahrelang. Max Glass wurde nur 39 Jahre alt. Er starb 1942 im KZ Buchenwald. Jetzt soll ein Stolperstein in Konz an ihn erinnern.

Römerstraße 49 in Konz. Hier verbringt Max Glass seine letzten Tage in Freiheit. Das ist im Jahr 1939. Im August des Jahres verurteilt ihn das Landgericht Trier wegen "versuchter Unzucht" zu zwei Jahren Gefängnis.

Max Glass 1940 im Alter von 37 Jahren. Jürgen Wenke

Ein hohe Strafe sagt Jürgen Wenke, der seit vielen Jahren die Verfolgung von Homosexuellen im "Dritten Reich" erforscht. Glass habe damals als "Wiederholungstäter" gegolten. Sein Lebenslauf zeigt, was Homosexuelle in dieser Zeit durchmachen mussten.

Im Wittlicher Gefängnis sitzt Max Glass ab 1939 die erste Zeit seiner zweijährigen Haftststrafe ab. Jürgen Wenke

Konz war letzte Zuflucht für Glass

Max Glass stammte ursprünglich aus Stuttgart. Er ist Eisendreher von Beruf. 1934 werden die Behörden erstmals auf ihn aufmerksam. Sie werfen ihm sexuelle Kontakte zu anderen Männern vor.

Es wird lange ermittelt. Glass und die anderen Männer streiten alles ab. 1936 wird Max Glass wegen "unzüchtigen Verhaltens" zu zwei Monaten Haft verurteilt. Mit tiefgreifenden Folgen für sein weiteres Leben.

"Die umfangreichen und sehr offensiven polizeilichen Ermittlungen im sozialen Umfeld der Männer zerstörten oder beschädigten das Ansehen der Beschuldigten. Alle Männer waren nach den gegen Sie gerichteten Ermittlungen in ihrem sozialen Umfeld nunmehr als Homosexuelle bekannt."

Glass verlässt nach der Haftstrafe Stuttgart und seine Eltern, die in einem ländlicheren Gebiet der Stadt lebten. Ein als Homosexueller verurteilter Sohn wäre dort wohl eine Belastung gewesen, sagt Jürgen Wenke, der die Geschichte von Max Glass erforscht hat.

1936 geht Glass nach Dessau, will dort neu anfangen. Zwei Jahre später wird er auch dort wegen homosexueller Kontakte verurteilt. Diesmal schon für vier Monate Haft. Warum es ihn danach nach Konz verschlug, ist unklar. Vielleicht eine Stelle in seinem Ausbildungsberuf als Eisendreher, vermutet Jürgen Wenke.

In Konz erlebt er seine letzten Tage in Freiheit bis ihn das Landgericht Trier wegen "unzüchtigen Verhaltens" zu zwei Jahren verurteilt.

Der Weg ins KZ Buchenwald

Auch nach Ende der Haft kommt Glass nicht mehr frei. Er muss in die sogenannte "Vorbeugehaft". Seine Eltern sieht er nie wieder. Die Mutter stirbt, während er seine zweijährige Haftstrafe verbüßte. Der Vater ist schon vorher tot.

Am 14.11.1941 wird Glass aus der Polizeihaft in Trier ins KZ Buchenwald deportiert. Aus Max Glass wird dort der KZ-Häftling Nummer 2945.

Dokumente zeigen, dass er im KZ Buchenwald zuletzt in dem schwersten und gefürchteten Arbeitskommando der Strafkompanie, dem Steinbruch, arbeiten musste. Viele Häftlinge starben wegen der Schwerstarbeit sowie der Schikanen und gezielten Tötungen durch die Wachmannschaften der SS. Max Glass starb am 26. Mai 1942 im KZ Buchenwald.

Effektenverzeichnis aus dem KZ Buchenwald mit den Angaben über allen persönlichen Besitz von Max Glass. Jürgen Wenke Bild in Detailansicht öffnen Aufnahmebogen von Max Glass im KZ Buchenwald. Bei der Aufnahme werden alle Daten mit Schreibmaschine festgehalten. Der Tod wir nur kurz handschriftlich vermerkt. Jürgen Wenke Bild in Detailansicht öffnen Todesmeldung für Max Glass aus dem KZ Buchenwald. Er stirbt am 26.05.1942. Als offizieller Todesgrund wird eine akute Herzschwäche angegeben. Später wird in der offiziellen Todesurkunde beim Standesamt als Todesort Weimar angegeben. Von Buchenwald und einem KZ ist dort nicht mehr die Rede. Offenbar ganz bewußt, um die Verbrechen zu vertuschen. Jürgen Wenke Bild in Detailansicht öffnen

Am Montag wird der Künstler Gunter Demnig in der Römerstraße 49 in Konz einen Stolperstein für Max Glass verlegen. Demnig erinnert seit Jahren mit seinen Arbeiten an die Opfer des NS-Regimes. Über die Trierer Arbeitsgemeinschaft Frieden (AgF) wurde der Kontakt hergestellt.

"Uns ist das ganz wichtig. Denn die Homosexuellen werden als Opfer der Nazis oft vergessen. Das ist eine Opfergruppe, die wenig repräsentiert ist."

In der Konzer Römerstraße war der letzte Wohnort von Max Glass. Von Konz aus kam er zunächst ins Gefängnis und danach nie wieder frei. Er starb 1942 im KZ Buchenwald SWR

Die Stolpersteinverlegung in der Konzer Römerstrasse soll gegen 15 Uhr am Montag beginnen.