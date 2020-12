Zwei Tage vor dem bevorstehenden Lockdown am Mittwoch nutzen viele Menschen noch die Möglichkeit zum Einkaufen in der Trierer Innenstadt. Dadurch entstehen vor einigen Geschäften in der Innenstadt Warteschlangen.

Friseurin Iris Tacca sagte, es wäre sinnvoller gewesen, die Geschäfte wären im November geschlossen worden. Sie äußerte die Befürchtung, dass die Schließung der Geschäfte länger dauern wird, möglicherweise auch über den 10. Januar hinaus.