Das Unternehmen Stihl mit einem Standort in Weinsheim in der Eifel hatte 2020 ein Umsatzwachstum von 16,5 Prozent. Das hat der Hersteller von Forstwirtschafts- und Gartengeräten heute bekannt gegeben.

Das Unternehmen führt das Umsatzplus darauf zurück, dass die Menschen sich wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mehr mit ihrem Garten beschäftigt hätten. Auch bei professionellen Landschaftsbauern habe es eine größere Nachfrage gegeben. Das Plus führte den Angaben zufolge auch zu einem Personalwachstum. Am Standort in Weinsheim seien 42 Angestellte hinzugekommen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde den Angaben zufolge eine Corona-Prämie in Höhe von 350 Euro ausgezahlt. Außerdem sollen sie eine Erfolgsprämie in Höhe von 69 Prozent ihres Monatsgehalts bekommen.