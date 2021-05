Das Industrieunternehmen Stihl mit einem Standort in Weinsheim plant in der Eifel mittelfristig 70 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wie es in einer Mitteilung heißt, werden die Fertigungskapazitäten für E-Bike-Komponenten erweitert. 16 Millionen Euro sollen in neue Produktionsanlagen in den bestehenden Gebäuden investiert werden. In diesem Jahr werde bereits die Hälfte der Summe investiert.