Stiftung für die Opfer der Trierer Amokfahrt: Bisher 650.000 Euro ausgezahlt

Die "Stiftung für die Betroffenen der Amokfahrt vom 1.Dezember 2020" hat mittlerweile rund 650.000 Euro ausgezahlt. 50 Anträge wurden bearbeitet.

Das Geld ging an Hinterbliebene, Schwerverletzte und Traumatisierte. Vorstand und Kuratorium der Stiftung informieren nun, dass alle 19 Anträge der Familien der Hinterbliebenen der Amokfahrt positiv beschieden wurden. Das wurde in der Sitzung Ende Februar entschieden.

Fakten zur Amokfahrt in Trier am 1. Dezember 2020 Um 13:45 Uhr fuhr der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft aus Richtung Basilika kommend rechts in die Fußgängerzone hinein. Dort beschleunigte er sein Fahrzeug stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die gesamte Fußgängerzone. Dabei habe er wahllos und gezielt auf Passanten zugesteuert. Der Fahrer war nur wenige Minuten nach der Tat in der Nähe der Porta Nigra festgenommen worden. Dabei wurden fünf Menschen getötet und zahlreiche Menschen teils schwer verletzt.

Familien der Hinterbliebenen bekommen 575.000 Euro aus den Spenden

Aus ganz Deutschland haben Menschen nach der Tat gespendet: 575.000 Euro davon werden nun an die betroffenen Familien ausgezahlt. Schwerverletzte, Verletzte und Traumatisierte haben 31 Anträge auf Unterstützung gestellt. Wie viel Geld sie bekommen, richtet sich nach der Richtlinie zur Vergabe der Spenden und nach den ärztlichen Unterlagen der Betroffenen. Von neun vorliegenden Anträgen der Schwerverletzten wurden sieben bereits positiv beschieden. 22 traumatisierte Menschen haben Hilfsanträge gestellt. Fünf wurden bisher genehmigt.

Gedenkort zur Amokfahrt am Hauptmarkt in Trier, der inzwischen abgeräumt wurde. Ein zentraler Gedenkort wird gerade geplant. SWR

Schwierige Aufgabe für die Mitglieder der Gremien der Stiftung

Für die Mitglieder von Kuratorium und Vorstand der Stiftung ist es nicht leicht, über die gestellten Anträge zu entscheiden. Das soll schnell gehen, aber es erfordert auch Fingerspitzengefühl.

"Uns allen ist die Verantwortung bewusst, die auf uns lastet. Wir möchten zum Wohle der Betroffenen und Spender wirken."

Grundlage für die Vergaberichtlinien der Trierer Stiftung sind Informationen der Opferbeauftragten des Bundes und der Länder, das Opferentschädigungsgesetz, die Verkehrsopferhilfe, Versicherungen, Krankenkassen sowie Informationen des Beauftragten der Bundesregierung für die Opfer des Berliner Breitscheidplatzes.

Stadt entscheidet über zentrale Gedenkstätte

In Trier soll es zum zweiten Jahrestag der Amokfahrt eine zentrale Gedenkstätte geben. Die Stadtverwaltung arbeitet zusammen mit der Stiftung Katastrophen- Nachsorge in einem Prozess mit Betroffenen an einem Ort für ein zentrales Gedenken. Im Mittelpunkt stehen dabei die Betroffenen. Drei Künstler sind bislang beteiligt. Damit die Gedenkstätte bis zum Dezember fertig wird, besprechen die städtischen Gremien in dieser Woche, ob die Vergabe freihändig erfolgen kann.