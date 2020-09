In der Verbandsgemeinde Thalfang ist Sonntag die Stichwahl für das Bürgermeisteramt. Verena Höfner von der CDU tritt gegen den SPD-Kandidaten Burckhard Graul an. Wahlberechtigt sind etwa 6.000 Personen in 21 Gemeinden. Der neu gewählte Verbandsbürgermeister ist nur für fünf statt der gesetzlich vorgeschriebenen acht Jahre gewählt. Hintergrund ist, dass die Verbandsgemeinde Thalfang in den kommenden Jahren mit einer Nachbargemeinde fusionieren soll.