per Mail teilen

In der Verbandsgemeinde Daun wird morgen [Sonntag, 13.12.] ein neuer Bürgermeister per Stichwahl gewählt. Zur Wahl stehen Thomas Scheppe für die CDU und Jens Jenssen für die SPD. Bei der Wahl vor zwei Wochen hatte keiner der ursprünglich drei Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Deshalb geht es nun für die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen in die Stichwahl. Knapp 19.000 Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.