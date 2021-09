Freie Wähler Partei unterstützt SPD-Kandidaten Metzdorf

per Mail teilen

Bei der Stichwahl zum Landrat im Kreis Trier-Saarburg hat sich die Partei Freie Wähler für den SPD-Mann Stefan Metzdorf ausgesprochen. Politik brauche Veränderung und Erneuerung, so ihre Begründung.

"Von den verbliebenen beiden Kandidaten in der Stichwahl sprechen wir uns klar für Stefan Metzdorf aus", teilte die Freie Wähler Partei am Dienstagabend in einer Presseerklärung mit. Man habe Metzdorf im Wahlkampf als kompetenten Kandidaten wahrgenommen. Mit ihm als Landrat werde der Kreis sehr gut vertreten sein.

Landratskandidat Tim Kohley spricht sich ebenfalls für Metzdorf aus

Der als unabhängige Kandidat angetretene Tim Kohley (Freie Wähler Partei), der bei der Landratswahl im Kreis Trier-Saarburg 16,87 Prozent der Stimmen erreicht hatte, spricht sich bei der Stichwahl am 10. Oktober ebenfalls für Stefan Metzdorf aus. Dass er nicht den CDU-Kandidaten Schartz unterstütze, habe nichts mit seinem Austritt aus der CDU zu tun, so Kohley.

Er habe mit beiden Kandidaten gesprochen, so Kohley. Mit Stefan Metzdorf sei er sich direkt einig gewesen, dass beispielsweise Familienfreundlichkeit ein wichtiges Thema sei. Er gehe davon aus, dass Metzdorf dieses Thema als Landrat gut umsetzen könne.

Kreistagsfraktion Freie Wähler Gruppe e.V. Kreis Trier-Saarburg Unterdessen hat sich die Kreistagsfraktion Freie Wähler Gruppe e.V. Kreis Trier-Saarburg für den Landratskandidaten Günther Schartz ausgesprochen. Sie nähmen damit eine "grundsätzlich andere Haltung ein, als die Vertreter der Partei "Freie Wähler" im Kreis Trier-Saarburg", heißt es in ihrer Pressemitteilung.

Metzdorf liegt vor Amtsinhaber

Bei der Landratswahl im Kreis Trier-Saarburg am vergangenen Sonntag hatte SPD-Kandidat Metzdorf mit gut 32 Prozent die meisten Stimmen geholt. Der amtierende Landrat Günther Schartz landete knapp dahinter mit 31,3 Prozent.

Der von den Freien Wählern unterstützte unabhängige Kandidat Tim Kohley landete mit knapp 17 Prozent auf Platz drei. Die Stichwahl zum Landrat im Kreis Trier-Saarburg ist am 10. Oktober.