Stichwahl für Bürgermeisteramt in VG Speicher nötig

In der Verbandsgemeinde Speicher in der Eifel kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters. Bei der Wahl am Sonntag erreichte keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl tritt Marcus Konrad von der CDU an. Er erhielt mit 48,4 Prozent die meisten Stimmen. Sein Gegenkandidat in der Stichwahl ist Jürgen Rauschenbach von der SPD - er hat 36,5 Prozent der Stimmen erreicht. Der Gewinner der Wahl tritt das Amt im August an. Dann endet die Amtszeit des aktuellen Verbandsbürgermeisters von Speicher, Manfred Rodens, von der CDU.