Der Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz kritisiert die im Koalitionsvertrag bekräftigte Reaktivierung der Hunsrückbahn. In dem Vertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es, man halte daran fest, die Hunsrückquerbahn zu reaktivieren, um die Anbindung der Region zu verbessern. Nach Ansicht des Steuerzahlerbundes wäre die Reaktivierung der Hunsrückbahn als Verbindung des Rhein-Main-Gebietes mit dem Flughafen Hahn eine völlige Fehlinvestition. Die zuletzt kalkulierten Investitionskosten liegen demnach bei etwa 104 Millionen Euro. Wegen der immer weiter sinkenden Passagierzahlen am Flughafen Hahn gebe es keine Notwendigkeit für einen Bahnanschluss. Mit der geplanten Streckenführung wäre selbst der Bus zwischen Mainz und dem Flughafen Hahn immer noch schneller. Die Hunsrückbahn sei daher auch noch unattraktiv, so der Steuerzahlerbund.