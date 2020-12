per Mail teilen

Mit einem Gottesdienst in Völklingen hat das Bistum Trier die diesjährige Sternsingeraktion eröffnet. Die Kinder und Jugendlichen sammeln in diesem Jahr Geld für Hilfsprojekte im Libanon.

An dem Aussendungsgottesdienst nahmen mehr als 400 Sternsinger aus dem gesamten Bistum Trier teil. Die meisten Sternsinger sind dann am Wochenende in ihren Pfarreien unterwegs.

Sie ziehen durch die Straßen und schreiben ihren Segen an die Haustür. Ihr Kreidespruch steht für die lateinischen Worte "Christus mansionem benedicat" - Christus, segne dieses Haus.

Etwa 20.000 Teilnehmer

Nach Angaben des Bistums beteiligen sich insgesamt etwa 20.000 Kinder und Jugendliche an der Sternsinger-Aktion. Im vergangenen Jahr haben die Sternsinger im Bistum Trier mehr als zwei Millionen Euro an Spenden gesammelt.