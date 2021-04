per Mail teilen

Unternehmen in der Region Trier bieten nach wie vor viele neue Stellen und suchen Personal. Das geht aus dem regionalen Stellenindex Rheinland-Pfalz der Bundesagentur für Arbeit hervor. Dafür werden konkrete Stellengesuche von Firmen ausgewertet. Der Wert bleibt im April unverändert hoch, so die Arbeitsagentur. Offene Stellen gibt es demnach vor allem bei Zeitarbeitsfirmen, im Gesundheits- und Sozialwesen, in Industrie, Handel und im Baugewerbe.