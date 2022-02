Steinewerfer auf Autobahnbrücke

Am Freitagabend gegen 20 Uhr haben bislang unbekannte Täter auf der Autobahnbrücke zwischen Trier und Pfalzel Steine auf die Fahrbahn geworfen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei mindestens ein Lkw im Bereich des Beifahrersitzes an der Windschutzscheibe beschädigt. Der Fahrer des Lkws wurde nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Für die Spurensuche am Tatort musste die Autobahn 602 in Richtung Autobahndreieck Moseltal kurzzeitig gesperrt werden. Zeugen, die Angaben zu dem oder den mutmaßlichen Tätern machen können, sowie mögliche Geschädigte, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden.