Steinbruch OpenAir geplant

Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen plant im kommenden Jahr erneut ein Konzert in einem Steinbruch bei Niederwörresbach im Kreis Birkenfeld. Für den Verbandsgemeindebürgermeister von Herrstein-Rhaunen, Uwe Weber, hat die Veranstaltung auch Symbolcharakter:

"Sie strahlt über die Verbandsgemeinde hinaus und gibt klares Signal, dass solche Kulturveranstaltungen auf dem Land genauso stattfinden können, wie in der Stadt", so Weber im SWR-Interview. Nach Angaben der Verwaltung soll das Open Air Anfang Juli stattfinden. Es sollen internationale Künstler vertreten sein, die klasssiche und elektronische Musik präsentieren. Die Veranstalter rechnen mit 6.000 Besucherinnen und Besucher. Es wäre das dritte Mal, dass ein OpenAir in dem stillgelegten Teil des Steinbruchs bei Niederwörresbach stattfindet.