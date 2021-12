Stefan Metzdorf übernimmt im Kreis Trier-Saarburg

Stefan Metzdorf wurde am Montag zum neuen Landrat des Kreises Trier-Saarburg ernannt. Der SPD-Mann hatte bei der Landratswahl im Oktober überraschend Amtsinhaber Günther Schartz von der CDU geschlagen.

"Das ist für mich ein sehr emotionaler, ein bewegender Tag", sagte Metzdorf kurz vor der Amtsübergabe dem SWR. Sein Fokus liege auf Umwelt- und Klimaschutz. Auch für die Digitalisierung wolle er sich einsetzen.

In einer Stichwahl hatte sich Stefan Metzdorf aus Gusterath gegen Schartz durchgesetzt. Der war 16 Jahre lang Landrat im Kreis Trier-Saarburg. Schartz wurde im Rahmen einer Kreistagssitzung am Montagnachmittag in Saarburg als Landrat verabschiedet. Am 1. Januar 2022 übernimmt Metzdorf offiziell die Amtsgeschäfte des Landrates.

Schartz stand wegen Nebeneinkünften in der Kritik

Günther Schartz sagte nach seiner Wahlniederlage, er sei ganz klar abgewählt worden. Die Schuld sah er unter anderem auch bei den Medien, die immer wieder über seine hohen Nebeneinkünfte berichtet hatten.

SWR Aktuell hat sich in Saarburg umgehört. Hier war Schartz elf Jahre Verbandsbürgermeister, bevor er Landrat wurde und in der Nähe wohnt er auch. SWR Aktuell wollte wissen, wie die Menschen in Saarburg über den scheidenden Landrat denken:

Schartz hat CDU-Parteiämter aufgegeben

Nach der Wahlniederlage hatte Günther Schartz darauf verzichtet, noch einmal für den CDU-Landesvorstand zu kandidieren. Er war zuletzt stellvertretender Landesvorsitzender der CDU.

Stefan Metzdorf will neuen Wind ins Kreishaus bringen

Direkt nach der Wahl hatte der künftige Landrat Stefan Metzdorf einen neuen Politikstil angekündigt. Außerdem will er nur Nebentätigkeiten wahrnehmen, die zu seinem eigentlichen Job als Landrat gehören, erklärte er. "Genau das erwarten die Menschen im Kreis Trier-Saarburg von mir", erklärte er gegenüber SWR Aktuell. Metzdorf arbeitete bislang als Datenverarbeitungskaufmann an der Universität Trier.

"Ich wünsche mir, dass Stefan Metzdorf vielleicht ein bisschen ehrlicher ist, was seine Nebenverdienste angeht."

Amtsübergabe wird live im Internet übertragen

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wurde auf eine besonders feierliche Amtseinführung verzichtet, teilte die Kreisverwaltung mit. Außer den Mitgliedern des Kreistages und Vertretern der Kreisverwaltung wurden keine weiteren Gäste eingeladen.