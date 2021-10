Metzdorf will neuen Stil und "keine Rasenmähermethode"

Stefan Metzdorf wird neuer Landrat im Kreis Trier-Saarburg. Der SPD-Mann setzte sich in der Stichwahl am Sonntag gegen den seit 16 Jahren amtierenden Günther Schartz von der CDU durch. Metzdorf will vieles anders machen, sagt er im SWR-Interview.

SWR Aktuell: Herr Metzdorf, im Wahlkampf waren Ihre Leitmotive für eine neue Politik Transparenz und Teamfähigkeit. Werden Sie ein anderer Chef sein als Amtsvorgänger Günther Schartz, dem häufig auch ein autokratischer Führungsstil vorgeworfen wurde? Stefan Metzdorf: Ich denke, dass wir uns da vom Charakter her wesentlich unterscheiden. Ich bezeichne mich als Teamplayer und ich lege auch sehr viel Wert darauf, Meinung von anderen mit einfließen zu lassen. Weil ich finde, wir leben von Vielfältigkeit, um auch möglichst breit einen Konsens finden zu können. Meine Gangart ist sicher nicht die "Rasenmähermethode". Wer ist Stefan Metzdorf? Stefan Metzdorf lebt mit seiner Familie in Gusterath im Landkreis Trier-Saarburg. Dort ist er auch Ortsbürgermeister. Der Familienvater wurde 1963 in Trier geboren und lernte zunächst Koch. Durch einen Unfall konnte er den Beruf nicht weiter ausüben. Er schulte auf Datenverarbeitungskaufmann um und arbeitet seit 1990 in diesem Bereich an der Universität Trier. Einige Jahre später gründete Metzdorf zudem seine eigene Firma. Der Vater von drei Kindern trat 2004 in die SPD ein. Zwei Jahre später wurde er in den Gemeinderat von Gusterath gewählt, war ab 2009 Mitglied des Verbandsgemeinderats Ruwer und zwischen 2010 und 2019 SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag Trier-Saarburg. Im Oktober 2021 gewann Metzdorf die Stichwahl zum Landrat gegen den langjährigen CDU-Amtsinhaber Günther Schartz. Im Januar 2022 wird der 58-Jährige das Amt antreten.

SWR Aktuell: Sie sind kein Akademiker. Sie haben nach der Schule zunächst Koch gelernt und später auf Datenverarbeitungskaufmann umgeschult. Glauben Sie, dass Sie wegen Ihrer Biografie näher dran sind an den Menschen? Metzdorf: Ich denke schon. Aus meiner Lebenserfahrung, meiner Biografie heraus komme ich mit ganz unterschiedlichen Menschen gut klar. Sowohl mit dem einfachen Arbeiter als auch mit den Professoren an der Hochschule. Ich glaube, das ist auch meine Stärke. Rausgehen und mit den Menschen sprechen. Ich glaube, das wird sich auch im Amt positiv bemerkbar machen. "Auch im Wahlkampf habe ich immer wieder festgestellt: Ich bin nah dran und wir sprechen hier eine Sprache." SWR Aktuell: Inwieweit helfen Ihre bisherigen privaten und beruflichen Erfahrungen, das Amt anders zu gestalten? Metzdorf: Ich glaube, meine Erfahrungen aus dem Beruf und meinem Leben ermöglichen es mir, auch Dinge aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu können. Ich war Arbeiter, also Koch, Kommunalpolitiker und langjähriger Angestellter der Universitätsbibliothek. Also ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Ich denke, dass ich aus diesen Erfahrungen heraus auch gut erkennen kann, wie ticken andere Menschen? Wie ist ihr Bild auf das Leben und auf die Politik? Das erlaubt mir - glaube ich - tiefe Einblicke und ein grundlegendes Verständnis. Zu erkennen, wo drückt der Schuh. Ich denke, das kann für das Amt ein Vorteil sein. Gemeinsam und im Konsens Landkreis Trier-Saarburg voranbringen SWR Aktuell: Sie sind jetzt zum Landrat gewählt worden als SPD-Mann. Stärkste Fraktion im Kreistag ist weiterhin die CDU. Wie wollen Sie da ihre eigenen Themen durchsetzen? Metzdorf: Wir alle sitzen im Kreistag zum Wohl der Allgemeinheit. Darum sollte es in erster Linie gehen. Ich habe auch am Wahlabend noch mal ganz deutlich für ein gutes Miteinander geworben. Ich denke auch, dass wir das hinkriegen werden, weil es im Interesse der Bürgerinnen und Bürger für unseren Landkreis ist, dass wir gemeinsam anpacken und diesen Kreis gemeinsam entwickeln. SWR Aktuell: Welche Themen stehen bei Ihnen ganz oben? Metzdorf: Ich habe mich deutlich für den Umwelt- und Klimaschutz ausgesprochen. Da sind wir ein gutes Stück hintendran. Ich möchte vor allen Dingen für den Kreis Trier-Saarburg Leitlinien entwickeln. Wo wollen wir uns hin entwickeln? Und dies auch dann Schritt für Schritt kontrollieren. Darüber hinaus möchte ich mich für ein regionales Tourismusmanagement einsetzen. Das Thema nachhaltige Verkehrswende ist wichtig. Dafür Konzepte entwickeln und durchsetzen. Ich bin zum Beispiel gegen den Moselaufstieg in seiner jetzigen Form der Planung. Da müssen wir Alternativen entwickeln. Und da ist das Thema Digitalisierung, die nicht nur in den Gemeinden, sondern auch in der Kreisverwaltung selbst ausgebaut und vorangebracht werden muss. Wir müssen schauen, dass wir da schneller digital umsteigen. "Ich bin gegen den Moselaufstieg in seiner jetzigen Form." Günther Schartz hat ordentliche Amtsübergabe zugesichert SWR Aktuell: Sie werden Günther Schartz als Landrat im Januar ablösen. Wissen Sie schon, wann Sie ihr ersten Treffen mit ihm haben werden? Metzdorf: Nein, das ist noch nicht terminiert. Herr Schartz hat mir aber eine ordentliche Amtsübergabe zugesichert. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen Termine fest machen werden. SWR Aktuell: Günther Schartz wurden auch immer wieder seine hohen Einkünfte aus Nebentätigkeiten vorgeworfen. Wie werden Sie mit Nebentätigkeiten als Landrat umgehen? Metzdorf: Mein Slogan war ja immer: 100 Prozent Landrat. Dazu stehe ich, weil ich finde, wenn man dieses Amt richtig ausfüllt, dann hat man keine Zeit mehr für irgendwelche Nebentätigkeiten. Die Nebentätigkeiten, die Herr Schartz ausgefüllt hat, möchte ich nicht beurteilen. Die habe ich im Wahlkampf schon nicht beurteilt. Aber ich denke, wenn man dieses Amt ordentlich ausfüllt, habe ich eine ganze Menge zu tun. Insofern möchte ich auch die Nebentätigkeiten auf die beschränken, die mit dem Amt direkt in Verbindung stehen, also wo man automatisch durch das Amt Mitglied ist. Und weiter nichts. Das Gespräch führte SWR Redakteurin Solveig Naber.