Startschuss für das Burgunderviertel in Trier-Kürenz

In den kommenden zehn Jahren wird auf dem Gelände der ehemaligen Militärkaserne ein modernes Wohnviertel entstehen. Mit wenig Autoverkehr und unterschiedlichen Wohnformen. Was das neue Viertel so besonders macht.

Sendung am Do. , 13.4.2023 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz