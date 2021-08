Jäger müssen oft Stunden in alten, morschen Hochsitzen verbringen. Ein Start-up aus Salmtal bei Wittlich will das ändern: Die junge Firma baut innovative Hochsitze. Was macht sie so besonders?

Bei einem Jagdausflug hatte sich Patrick Jonas, Gründer des Start-ups "Zauberjagd" aus Salmtal, auf einem morschen Hochsitz verletzt. Dass bei diesem Unfall nicht mehr passiert ist, war reines Glück. Das war der Moment, in dem der 36-Jährige die Idee für innovative und moderne Hochsitze hatte. Mit großen Schritten läuft Patrick Jonas durch das hohe Gras auf seinen Luxus-Hochsitz zu. Der ist nicht wie üblich aus Holz, sondern eine Konstruktion aus Stahl und Aluminium. Fünf Meter ragt der in brauner Farbe angestrichene Hochsitz über dem Boden. Patrick Jonas aus Salmtal baut seine Luxus-Hochsitze für Jäger und Naturliebhaber. SWR Solveig Naber Hochsitze aus Holz sind witterungsanfällig Patrick Jonas ist selbst Jäger. Stundenlang hat er schon auf Hochsitzen gesessen und auf Wild gewartet. Oft eine Tortur. "Im Sommer knallt die Sonne drauf, im Winter ist es kalt und der Wind pfeift durch die Ritzen und lässt die Finger am Abzug steif werden", sagt er. Langlebig seien die Holz-Konstruktionen auch nicht. "Irgendwann sind sie wackelig und morsch. Dann kann es gefährlich werden." Patrick Jonas aus der Eifel hat sein Start-up-Unternehmen 2020 gegründet. Die Nachfrage nach den Stahl-Hochsitzen sei groß, sagt der junge Unternehmer. SWR Solveig Naber Bild in Detailansicht öffnen Hochsitz mit "Schlafkanzel". Die aus speziell angefertigen Aluminiumteilen bestehende Box auf dem Stahlgerüst ist witterungsbeständig. Sie kann komplett demontiert und woanders wieder aufgebaut werden. SWR Solveig Naber Bild in Detailansicht öffnen In der "Schlafkanzel" kann ein Bett ausgeklappt werden. Problemlos könnten Jäger hier zwei bis drei Nächte schlafen. SWR Solveig Naber Bild in Detailansicht öffnen Die Kanzel ist komplett verschließbar, sodass der Innenraum trocken bleibt. Er ist so abgedichtet, dass Wespen oder Hornissennester nicht für böse Überraschungen sorgen. SWR Solveig Naber Bild in Detailansicht öffnen Eingebaut sind Sitz- und Fußbodenheizung für die kalten Tage. Eine Solaranlage auf dem Dach sorgt für die nötige Energie. Steckdosen für die Smartphones gibt es in der mit grünem Teppich ausgelegten Kabine auch. SWR Solveig Naber Bild in Detailansicht öffnen Ausblick aufs Revier. Auch Menschen, die einfach nur die Natur erleben wollen, bestellen inzwischen bei Patrick Jonas. SWR Solveig Naber Bild in Detailansicht öffnen Hochsitze mit mehr Sicherheit und Komfort Denn immer wieder passieren Unfälle mit alten und morschen Hochsitzen. Patrick Jonas hat viel gelesen und sich über Bauweisen, Material und natürlich Statik informiert. Rausgekommen ist ein Hochsitz mit einem Untergestell aus Stahl und einer Box aus Aluminiumwaben, die auch im Boots- und Flugzeugbau verwendet werden. "Ich wollte eine andere Materialqualität und eine bessere Ausstattung liefern." Sitz- und Fußbodenheizung für kalte Tage Die Kanzel des Luxus-Hochsitzes ist komplett verschließbar, sodass der Innenraum trocken bleibt. Er ist so abgedichtet, dass Wespen oder Hornissen nicht für böse Überraschungen sorgen. Eingebaut sind Sitz- und Fußbodenheizung für die kalten Tage. Eine Solaranlage auf dem Dach sorgt für die nötige Energie. Steckdosen für Smartphones gibt es in der mit grünem Teppich ausgelegten Kabine auch. Marktlücke entdeckt 2020 gründete Patrick Jonas mit seiner Idee das Start-Up. Offensichtlich habe er damit eine Marktlücke entdeckt, denn immer mehr Menschen gehen jagen, erzählt der Eifeler. Die Premium-Hochsitze gibt es bisher in zwei Ausführungen. Eine "Single-Kanzel“ und etwas größer mit einem Bett zum Ausklappen die "Schlafkanzel". Die Nachfrage sei hoch. Das liege daran, dass viele Pächter ihre Jagdgebiete weit entfernt vom Wohnort haben. So könnten sie nur hin und wieder an den Wochenenden dort jagen. „Die Kanzel ist so gebaut, dass ein Jäger aus NRW hier in der Eifel ein paar Nächte bleiben kann. Er kann dort schlafen, sich einen Kaffee kochen, sich sogar einen Fernseher anschließen." Hochsitze auch bei Naturfreunden gefragt 18 Stück hat Jonas schon verkauft, für knapp 16.000 Euro pro Modell. Auch Anfragen aus den USA und Kanada gebe es bereits. Aber nicht nur Jäger sind an den Hochsitzen interessiert. So können die Stahlkonstruktionen auch als Plattformen an beliebten Aussichtspunkten aufgestellt werden. In Schweden soll zusammen mit den Behörden ein solches Projekt umgesetzt werden, erzählt der junge Unternehmer. Noch bauen und vermarkten Patrick Jonas und sein Team die Hochsitze nebenberuflich. Sollte die Nachfrage weiter steigen und die Produktion größer werden, will er sein Start-up ausbauen.