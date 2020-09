In den Weinbergen an Mosel, Saar und Ruwer begann am Mittwoch nach Angaben des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) größtenteils die Riesling-Lese. Wegen des warmen Wetters haben einige Winzer früher als üblich mit der Lese angefangen.

Einen festen Starttermin für alle Winzer gebe es allerdings nicht, da jedes Weingut den Zeitpunkt der Lese individuell festlege, so ein Sprecher des DLR. Einige Winzer an der Mittelmosel wie Dr. Ernst Loosen oder das Weingut Mönchhof in Ürzig haben laut SWR-Recherchen bereits vor einigen Tagen mit der Lese begonnen, während etwa die Winzergenossenschaft Moselland noch gar nicht angefangen hat.

Wetter beeinflusst Lese

Die zeitversetzte Lese ergibt sich laut DLR aus den verschiedenen Faktoren wie Hektargröße und Wetter. Demnach war es etwa in den Weinbergen an der Untermosel und der Saar in diesem Jahr eher trocken, während es an der Mittelmosel deutlich mehr regnete. Durch die aktuellen warmen Temperaturen sei das Wetter derzeit optimal für die Riesling-Lese. Heftiger Niederschlag könnte die Lese der Winzer hingegen gefährden.

Der Riesling ist mit einem Anteil von 60 Prozent der Gesamtrebfläche die wichtigste Rebsorte an Mosel, Saar und Ruwer.