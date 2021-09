Starkregen sorgt für 80 Feuerwehreinsätze

Starkregen hat am Mittwochabend vor allem im Bereich der Stadt Trier viele Abwasserkanäle überlaufen lassen. Wie die Stadt Trier weiter mitteilte, lief das Wasser auch in einige Keller und stand in Einzelfällen bis zu 50 Zentimeter hoch. Die Berufsfeuerwehr und freiwillige Löschzüge hätten insgesamt rund 80 Einsätze gehabt. Als die Wehren eintrafen, war das Wasser laut Stadt in einigen Fällen bereits wieder abgelaufen, in anderen Fällen mussten Keller ausgepumpt werden. Außerdem waren die Stadtwerke im Einsatz, um Kanäle frei zu spülen. Vom Starkregen betroffen waren demnach vor allem die südöstlichen Stadtteile Triers.