Die Polizei hat in Zell am Wochenende zwei stark betrunkene Autofahrer gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, war einer von ihnen mit fast 1,8 Promille unterwegs, der andere mit 1,46. Beide erwartet jetzt ein Strafverfahren und eine längere Zeit ohne Führerschein. Die Polizei weist darauf hin, dass es auch in der Coronapandemie Alkoholkontrollen gibt und es dabei keine besondere Toleranzgrenze geben kann.