Stärkere Nachfrage nach Flusskreuzfahrten an der Mosel

An der Mosel gibt es wieder eine stärkere Nachfrage nach Flusskreuzfahrten. Das hat eine SWR-Umfrage in Trier, Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach ergeben. In Trier hat die Saison laut Tourist-Information bereits begonnen. Die Nachfrage nach Anlegestellen für die Kreuzfahrtschiffe und nach Führungen für die Passagiere sei zufriedenstellend. Die Stadt Bernkastel-Kues ist nach Angaben einer Sprecherin mit der Buchungslage ebenfalls zufrieden. Einzig in Traben-Trarbach verlaufen die Anfragen laut Verwaltung deutlich schleppender. Während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Flusskreuzfahrten nach Angaben der Städte deutlich zurückgegangen. In Trier seien im vergangenen Jahr 650 Stadtführungen für Kreuzfahrt-Passagiere registriert worden. Vor der Pandemie seien es mehr als doppelt so viele gewesen.