Stadtwerke wollen mit LEDs in Parkhäusern Energie sparen

Die Stadtwerke Trier planen, in ihren Parkhäusern Energie zu sparen. Sie haben dazu nach eigenen Angaben in einigen Parkgaragen die Beleuchtung auf LED umgestellt. Im City Parkhaus, im Parkhaus Ostallee und in der Tiefgarage Konstantin sind die Lampen schon auf LED umgestellt. Das entspreche mehr als der Hälfte aller Parkplätze. Weitere Parkhäuser sollen folgen. Außerdem haben die Stadtwerke Trier die Dächer von drei Parkhäusern mit Photovoltaik ausgestattet. Damit soll deren Energiebedarf möglichst aus eigener Kraft gedeckt werden. Beim Parkhaus in der Ostallee funktioniere das dank einer Batterie schon vollständig.