Streik am Freitag: Viele Busse in Trier fahren nicht

Die Gewerkschaft ver.di will am Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in vielen Städten lahmlegen. Auch die Stadtwerke Trier rechnen mit vielen Ausfällen.

Morgen müssen sich im Stadtgebiet Trier viele Menschen auf Einschränkungen im Busverkehr einstellen. Das teilten die Stadtwerke Trier (SWT) als Betreiber der Verkehrsbetriebe mit. Die SWT gehe davon aus, dass große Teile der Belegschaft dem Aufruf zum Streik folgen werden. Besonders bei den Busfahrerinnen und Busfahrern rechne die SWT damit, dass viele die Arbeit niederlegen werden. Das bedeutet, dass nur wenige Buslinien bedient werden könnten. Fahren würden voraussichtlich nur die Linien 17, 30, 31 und 32 sowie das Smart-Shuttle. Diese Linien werden von Auftragsunternehmen gefahren. Andere Verkehrsmittel nutzen Die Verkehrsbetriebe empfehlen ihren Fahrgästen, andere Alternativen zu nutzen, etwa Fahrgemeinschaften zu bilden. Oder auf's Fahrrad umzusteigen. In Trier sei am Freitagmorgen auch eine Kundgebung am Betriebshof im Stadtteil Euren geplant. Hintergrund seien die bundesweiten Tarifverhandlungen der Gewerkschaft ver.di. Mit dem Warnstreik solle der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden. Rheinland-Pfalz Ver.di ruft zu Warnstreiks im ÖPNV auf Viele Busse und Bahnen stehen heute in RLP still Pendler und Reisende müssen sich in Rheinland-Pfalz auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Zahlreiche Busse und Straßenbahnen bleiben in den Depots. Grund sind Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Der Warnstreik soll ver.di zufolge am Freitag mit Fahrplanbeginn starten und den ganzen Tag dauern. In den Verhandlungen für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern ver.di und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite lehnt das als überzogen ab. Auch andere Bereiche vom Warnstreik betroffen Darüber hinaus könne es auch in anderen Unternehmensbereichen der Stadtwerke Trier zu streikbedingten Ausfällen und Einschränkungen kommen. Die Energie- und Wasserversorgung sei aber nicht gefährdet. Aktuelle Informationen rund um die Auswirkungen des Warnstreiks sind auf der Website der SWT zu finden. Stadtbuscenter der Stadtwerke Trier Bei Fragen zum Busstreik oder auch zu den krankheitsbedingten Ausfällen können Buskunden sich im SWT-Stadtbus-Center erkundigen unter 0651 / 71 72 73. Anfragen können auch gemailt werden. Email: stadtbus@swt.de Hoher Krankenstand bei Personal Die aktuelle Krankheitswelle treffe auch die Busfahrerinnen und Busfaher der Stadtwerke Trier. Deshalb verringerten die SWT ihr Busangebot am Wochenende. Schon ab Freitag würden die Nachtfahrten entfallen, die letzte Abfahrt ab Hauptbahnhof sei um 0:15 Uhr. Am Samstag gelte der Sonntagsfahrplan. Das Nachtangebot des Smart-Shuttles sei davon nicht betroffen.