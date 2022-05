Stadtwerke erhöhen Gas- und Strompreise im kommenden Jahr

Kunden der Stadtwerke Trier (SWT) müssen für das kommende Jahr mit deutlich höheren Strom- und Gaspreisen rechnen. Nach Angaben der SWT werden die Preise wegen der höheren Kosten am Energiemarkt um 20 bis 30 Prozent steigen. Die Preiserhöhung falle damit im Vergleich zu anderen Stadtwerken in Deutschland aber deutlich geringer aus, so der SWT-Vorstand Arndt Müller. Andere Anbieter müssten die Energiepreise um 40 bis 50 Prozent anheben. Auch würden die Stadtwerke Trier für das laufende Jahr keine Nachzahlungen von ihren Kunden einfordern. Das sei möglich, weil die SWT in den vergangenen Jahren stark in erneuerbare Energien investiert hätten. Dadurch sei das Unternehmen nicht ganz so stark wie andere Energieanbieter vom Marktpreis abhängig. Der von der SWT im vergangenen Jahr produzierte grüne Strom entspreche dem Gesamtbedarf aller Privat- und Gewerbekunden in der Region Trier.