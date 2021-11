Stadtwerke Trier dünnen Nachtangebot vorübergehend aus und stellen vorerst Linie 14 ein

Die Stadtwerke Trier dünnen wegen eines Mangels an Busfahrern ihre nächtliche Busfahrangebote vorerst aus. Wie die SWT mitteilten, werde in den nächsten Wochen donnerstags und freitags die letzte Nachtfahrt vom Hauptbahnhof um 0:15 Uhr starten. In den Nächten von samstags auf sonntags bleibe es regulär bei der letzten Abfahrt um 3 Uhr 15. Die Linie 14 zwischen Hochschule und Universitätscampus II entfalle – voraussichtlich bis 23. Dezember. Nach Angaben der Geschäftsführung haben die Stadtwerke zwar neue Busfahrer eingestellt. Allerdings fielen viele Busfahrer krankheitsbedingt aus. Busfahrer anderer Unternehmen seien in den Bussen im Einsatz, die nach der Flut den Bahnverkehr ersetzen.