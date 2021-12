Die Stadtwerke Trier beteiligen sich mit etwas mehr als 25 Prozent an der Solarkraftwerk Südeifel GmbH. Wie die SWT mitteilten, könnten sie damit künftig mehr Ökostrom direkt aus der Region Trier anbieten. In der Verbandsgemeinde Südeifel planen sie gemeinsam mit Partnern ein Photovoltaik-Projekt mit Solar-Anlagen. Dazu sei in Affler im Dezember ein erster Solarpark in Betrieb genommen worden.