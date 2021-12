Stadtrat stimmt für Umbenennung der Hindenburgstraße

Die Hindenburgstraße in Trier wird zum 1. Februar 2022 in Gerty-Spies-Straße umbenannt. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen. Zuvor hatte sich bereits der zuständige Ortsbeirat für eine Umbenennung ausgesprochen. Gerty Spies wurde 1897 in Trier als Tochter jüdischer Eltern geboren. 1942 wurde sie ins KZ Theresienstadt deportiert und überlebte. Bekannt wurde sie durch viele Gedichtbände und Erzählungen. Hintergrund für die Umbenennung der Hindenburgstraße war, dass der ehemalige Reichspräsident Paul von Hindenburg 1933 Hitler zum Kanzler ernannte.