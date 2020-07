per Mail teilen

Der Stadtrat Trier hat gestern Abend die Ansiedlung eines Globus-Warenhauses beschlossen. Globus mit einer Verkaufsfläche von 10.000 Quadratmetern soll in das geplante Gewerbegebiet im Stadtteil Zewen kommen. Möglich war das, weil vier Mitglieder der Grünen aus der Fraktion ausscherten. Sie sprachen sich für eine verkleinerte Gewerbefläche in der Monaiser Straße im Stadtteil Zewen aus. Dieser Antrag fand eine knappe Mehrheit. Damit kann die derzeit landwirtschaftliche genutzte Fläche erhalten bleiben. Die CDU konnte sich bei ihrem Änderungsantrag durchsetzen, dass im Umfeld von Globus kein weiterer Einzelhandel angesiedelt werden darf. Außerdem soll die Verwaltung neue Gewerbeflächen in der Stadt prüfen. Im Vorfeld der Sitzung hatten Umweltschützer vor der Europahalle gegen eine weitere Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten Flächen protestiert.