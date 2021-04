per Mail teilen

Der Stadtrat Trier will am Mittwochabend über ein neues Sicherheitskonzept für die Innenstadt abstimmen. Hintergrund ist die Amokfahrt vom 1. Dezember, bei der fünf Menschen getötet und viele verletzt wurden. Die Durchfahrt von Fahrzeugen soll in der Innenstadt eingeschränkt werden. Vorgesehen sind Poller, fest installierte Bänke, Sitzsteine und Fahrradbügel. Lieferverkehr für Geschäfte soll nur noch von 6 bis 10 Uhr möglich sein.