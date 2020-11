Der Trierer Stadtrat hat gestern Abend mehrheitlich eine Resolution verabschiedet, die den Fluglärm von Kampfjets über Trier verringern soll. Ziel ist es, die Zeitfenster deutlich zu verkleinern, in denen Überflüge von militärischen Maschinen erlaubt sind. Mit der Resolution wurde Oberbürgermeister Leibe beauftragt, sich über das rheinland-pfälzische Innenministerium an das zuständige Bundesverteidigungsministerium in Berlin zu wenden. Wegen der Coronapandemie wurde die Trierer Stadtratssitzung digital durchgeführt. Alle Stadtratsmitglieder wurden per Computer zugeschaltet. Nach Angaben der Stadt war es die erste rein digitale Stadtratssitzung in Rheinland-Pfalz.