Der Stadtrat Hermeskeil entscheidet Dienstagabend in einer Sitzung, ob ein Funkmast im Stadtteil Abtei gebaut wird. Die Bürger des Stadtteils haben dem Stadtrat eine Petition gegen die Baupläne am Festplatz des Ortes vorgelegt. Nach Angaben der Stadt Hermeskeil haben 100 Bürger unterschrieben - rund ein Fünftel der Einwohner von Abtei. Ein Stadtsprecher sagte, dass Abtei der einzig mögliche Standort sei, um einen Funkturm zur besseren Netzversorgung in der Verbandsgemeinde Hermeskeil zu errichten. Der Stadtsprecher sagte, die Stadt sei um einen Kompromiss bemüht. Als Lösung des Problems habe man mit dem Netzbetreiber über den Bau eines dünnen Betonturms gesprochen.