Der Stadtrat Gerolstein hat sich am Mittwochabend mit großer Mehrheit gegen eine geplante Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im Stadtteil Michelbach ausgesprochen.

Ein entsprechender Antrag der CDU-Fraktion wurde mehrheitlich angenommen - auch die SPD-Fraktion stimmte dafür. In dem Antrag heißt es, Landrätin Julia Gieseking von der SPD solle ihre Pläne zurücknehmen, in Michelbach bis zu 60 Flüchtlinge in einem ehemaligen Hotel unterzubringen. Auch Stadtbürgermeister Uwe Schneider (SPD) unterstützte den CDU-Antrag. Die Zahl der Flüchtlinge stehe in keinem Verhältnis zur Einwohnerzahl von Michelbach, so Schneider.