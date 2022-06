Stadtradeln Trier mit neuem Teilnehmerrekord

Beim Stadtradeln in Trier haben in diesem Jahr so viele Teilnehmer mitgemacht wie noch nie. Wie die Stadt mitteilte, legten 2.008 Aktive in 135 Teams insgesamt fast 402.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück, im Durchschnitt also 200 Kilometer pro Kopf. Die CO2-Ersparnis liege damit im Vergleich zu Autofahrten bei 62 Tonnen. Die meisten Kilometer hat dieses Jahr das Team der Universität Trier auf dem Tacho (19.271 bei 103 Aktiven), gefolgt vom Team Mutterhaus (17.673 bei 79 Aktiven) und der Polizei Trier (14.710 bei 48 Aktiven). Stadtradeln fand vom 30. Mai bis zum 19. Juni 2022 in Trier statt.