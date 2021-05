In der Stadt Trier startet am Sonntag die Aktion Stadtradeln. Damit nimmt die Stadt an dem bundesweiten Wettbewerb zum zehnten Mal teil. Nach Angaben der Stadt hätten sich schon mehr als 100 Teams mit mehr als 1.000 aktiven Radfahrenden angemeldet. Bis zum 5. Juni geht es darum, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die gefahrenen Kilometer werden in einem Online-Portal eingetragen. Am Ende gewinnt die Gruppe mit den meisten Kilometern und bundesweit die Kommune mit den aktivsten Radlern. Trier ist laut Stadtverwaltung eine von 1.000 Kommunen, die bundesweit an der Aktion teilnehmen. Wann der 21tätige Aktionszeitraum ist, kann dabei jede Kommune selbst festlegen. Das Stadtradeln gibt es in der Region Trier unter anderem auch in der Verbandsgemeinde Birkenfeld, in Idar-Oberstein und im Kreis Trier-Saarburg.