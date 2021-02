Das Stadtmuseum Simeonstift plant am 21. März in einer medialen Ausstellung die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Trier und Umgebung darzustellen. Wie das Museum mitteilte, sind dazu 30 Interviews geführt worden. In Trier habe eine jüdische Gemeinde über Jahrhunderte bestanden. In der Schau geht es um Händler, Künstler, Gelehrte, aber auch Orte . Zum Beispiel Aach bei Trier oder die Synagogen in Wittlich und Thionville.