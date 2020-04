Das Stadtmuseum Simeonstift hat ein Projekt ins Leben gerufen, um die Corona-Zeit in Trier zu dokumentieren. Das Museum lädt Bürgerinnen und Bürger ein, ihre persönlichen Eindrücke der Corona-Situation als digitale Fotos und Videos per E-Mail an das Museum zu schicken. In einer Mitteilung heißt es, das Jahr 2020 sei durch Corona historisch. Aufnahmen aus Trier etwa mit leeren Straßenzügen und ohne Touristengruppen könnten das veränderte Leben für nachfolgende Generationen festhalten.