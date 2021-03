per Mail teilen

Der jährliche Stadtlauf in Trier fällt in diesem Sommer erneut aus. Das haben die Veranstalter mitgeteilt. Grund ist wie schon im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie. In einer Mitteilung heißt es, der Stadtlauf mit seinen jährlich 4.000 Teilnehmern und vielen Zuschauern lebe auch von der Stimmung auf und neben der Strecke. Man sehe gegenwärtig keine Möglichkeit, den Stadtlauf Ende Juni risikolos durchzuführen. 2022 solle die Laufveranstaltung wieder stattfinden.