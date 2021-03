per Mail teilen

Familie Schneider lebt seit zehn Jahren in einem Mehrfamilienhaus in Trier-Ost. Mit dem Fahrrad sind sie in zwei Minuten in der Trierer Fußgängerzone.

Die Familie mit zwei Kindern hat sich ganz bewusst für ein Leben in der Stadt entschieden. "Wir machen hier ganz viel mit dem Fahrrad", sagt Frau Schneider. Das Auto der Familie steht oft wochenlang auf der Straße, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Vater und Mutter arbeiten derzeit im Homeoffice - mit einer schnellen Internetverbindung.

Der älteste Sohn ist neun Jahre alt. Er fährt mit dem Fahrrad in die Schule. Familie Schneider wünscht sich daher mehr Fahrradwege in Trier. "Das ist noch ausbaufähig". Es sei "durchaus gefährlich" in Trier, insbesondere wenn man mit zwei Kindern mit dem Fahrrad unterwegs sei.

Die Autofahrer in Trier seien "nicht gerade rücksichtsvoll." Außerdem könnte es nach Ansicht von Familie Schneider noch mehr Fußgängerüberwege für Kinder in Trier geben.

Leben "wie in einem Dorf"

Familie Schneider profitiert auch vom kulturellen Angebot in Trier. "Wir können schnell zu Fuß mal ins Kino gehen oder ins Theater." Das Leben im Viertel sei dörflich, obwohl es mitten in der Stadt liege. "Die Kinder spielen hier auf der Straße und jeder kennt jeden", so Schneider.

Das Leben in dem Viertel in Trier-Ost ist "fast wie auf dem Dorf". SWR

Auf den großen Garten hinter dem Haus müssen die Schneiders aber verzichten. Die Immobilienpreise in Trier sind dafür einfach zu hoch. "Die Wohnungs- und Hauspreise in der Innenstadt sind definitiv höher als auf dem Land. Das ist schon ein negativer Punkt für die Stadt", so Schneider.

Wunsch: Einzelhandel vor Ort stärken

Familie Schneider wünscht sich, dass die Politik die Einzelhändler in Trier mehr unterstützt. "Wir sehen jetzt schon einige Leerstände in Trier, es wäre schön, wenn das alles so fußläufig für uns erhalten bleibt," so Familie Schneider.