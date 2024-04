Stadt Trier testet am Samstag neue Sirenen

Achtung, am Samstag um 12 Uhr wird es in Trier-Nord mal kurz laut. Sechs neue Sirenen werden getestet. Es ist nur ein Probealarm, also keine Sorge. Bitte erzählt das weiter, wenn ihr in Nord oder umliegenden Stadtteilen wohnt. Infos ⬇️ oder auf https://t.co/wXP26KbYJ7 pic.twitter.com/L69h9aj4iC