Auch Stadt Trier rechnet mit Andrang bei Führerscheinumtausch

Die Stadt Trier hat – wie andere Städte in Rheinland-Pfalz - das Personal in den Führerscheinstellen aufgestockt, weil die Verwaltung wegen des Umtauschs alter Führerscheine mit mehr Arbeit rechnet. Autofahrer der Jahrgänge 1953 bis 1958 müssen bis Mitte Januar kommenden Jahres ihren Führerschein gegen einen EU-Führerschein umtauschen. In Trier wurden in diesem Jahr schon etwa 450 Führerscheine umgetauscht. Die Stadt rät, sich rechtzeitig um einen Termin zu bemühen, da die Wartezeit bis zu zwei Wochen dauern kann.