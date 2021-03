In Trier fahren immer mehr Einwohner mit dem Fahrrad. Das ergab eine repräsentative Verkehrsbefragung der Technischen Universität Dresden von 2018, die gestern vorgestellt wurde. Untersucht wurde dabei, mit welchen Verkehrsmitteln in Trier Wege zurückgelegt wurden - wie die zur Arbeit. Die Daten waren dann mit einer Studie von 2005 verglichen worden. Danach ist der Anteil der Wege, die in Trier mit dem Rad zurückgelegt wurden, von 9 auf 14 Prozentpunkte gestiegen. Als Gründe dafür nannten die Experten unter anderem den Ausbau des Radwegenetztes und das immer mehr Menschen mit E-Bikes fahren. Außerdem wird das Auto weniger genutzt als noch 2005. Hier sank der Anteil der mit dem PKW zurückgelegten Wege um 5 Prozentpunkte. Insgesamt wurden für die Studie rund 2.000 Personen aus 900 Haushalten befragt. mehr...