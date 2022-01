per Mail teilen

Die Stadt Trier prüft derzeit nach eigenen Angaben rechtliche Schritte wegen eines manipulierten Impfplakats. Nach Angaben der Stadtverwaltung kursiert das Plakat in sozialen Medien. Als Grundlage sei ein reguläres Plakat für das Impfen ohne Termin genutzt worden. Unbekannte haben dort offenbar den Zusatz "Impfen macht frei" montiert. Die Phrase erinnert an die Toraufschrift "Arbeit macht frei" in Konzentrationslagern der Nationalsozialisten.