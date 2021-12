Stadt plant, ein Sirenen-Netz aufzubauen

per Mail teilen

Die Stadt Trier plant ein neues Sirenennetz aufzubauen. Damit sollen die Möglichkeiten, die Menschen bei einer Gefahrerlage zu warnen, erweitert werden. Am Abend soll im zuständigen Ausschuss der Stadt über das Sirenennetz abgestimmt werden. Danach sollen die Stadtwerke Trier mit der Planung dafür beauftragt werden. Wichtig bei dem Vorhaben ist, dass die Sirenen unabhängig vom Stromnetz sind, um auch bei einem Stromausfall zu funktionieren. Derzeit gibt es in Trier keine Sirenen. Sie wurden mit dem Ende des kalten Krieges Anfang der 90er Jahre abgebaut. Der Bund als Betreiber hielt es für ausreichend, bei drohenden Gefahren über Radio und Fernsehen, später über das Internet zu warnen. Das Hochwasser im Juli hatte aber gezeigt, dass eine Warnung über Sirenen, die auch nach einem Stromausfall einsatzfähig sind, eine sinnvolle Ergänzung sind, so der Sprecher der Stadt. Wie viele Sirenen installiert und wie hoch die Kosten dafür sein sollen, darüber gibt es noch keine Angaben.