Förderprogramm: Millionen für Innenstadt-Entwicklung

Die Stadt Trier erhält Zuschüsse in zweistelliger Millionenhöhe für die Aufwertung der Innenstadt und die Verbesserung der Sicherheit in der Fußgängerzone. Die Stadt ist in das Förderprogramm "Lebendige Zentren - Aktive Stadt" aufgenommen worden und kann mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 15 bis 20 Millionen Euro rechnen. Das teilten am Donnerstag die Stadtverwaltung und das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Ziel des Programms sei es, Innenstädte und Stadtteilzentren nachhaltig zu stärken. In Trier geht es konkret um ein Urbanes Sicherheitskonzept. So wurden bereits Poller installiert, damit Fahrzeuge nicht in die Fußgängerzone fahren können. Neben dem Sicherheitskonzept soll es laut Stadtverwaltung folgende Projekte geben: Die Aufwertung des Umfelds der Römerbrücke und der Porta Nigra, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und des Augustinerhofs sowie Initiativen gegen den Leerstand.