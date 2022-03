Ortsbezirke sollen bleiben

Mehrere Fraktionen im Trierer Stadtrat haben sich gegen den Vorschlag des rheinland-pfälzischen Rechnungshofs ausgesprochen, die Ortsbezirke zu reduzieren. Laut Rechnungshof könnte Trier 85.000 Euro im Jahr sparen, wenn die Stadt statt 19 nur halb so viele Ortsbezirke hätte. Die Stadtratsfraktionen der Grünen, der FDP und der Linken sind dagegen, Ortsbezirke aufzulösen. Sie seien ein wichtiges Bindeglied zwischen den Menschen in den Stadtteilen, dem Stadtrat und der Stadtverwaltung. So sieht das auch die Stadtverwaltung. Sie hatte erst im vergangenen Jahr prüfen lassen, Ortsbezirke zusammenzulegen, was vom Ältestenrat abgelehnt worden war. Ein neuer Vorstoß in diese Richtung ist nicht geplant, so die Stadtverwaltung. Die Trierer Ortsbezirke seien historisch gewachsen, weil es vorher meist eigenständige Gemeinden gewesen seien.