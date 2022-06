Stadt bittet ukrainische Flüchtlinge sich anzumelden

per Mail teilen

Die Stadt Trier bittet ukrainische Flüchtlinge, die bereits in Trier angekommen sind, sich beim Trierer Bürgeramt anzumelden. Nach Angaben der Stadt soll das dabei helfen, die Menschen beispielsweise mit einer Unterkunft, Verpflegung oder medizinsicher Versorgung zu unterstützen. Die Anmeldung erleichtere es der Verwaltung außerdem den Bedarf an Wohnungen besser zu ermitteln. Die Stadt Trier habe derzeit noch keine offiziellen Flüchtlingskontinente zugewiesen bekommen. Zahlreiche Menschen aus der Ukraine seien aber bereits auf anderen Wegen in die Stadt gekommen und hätten private Hilfe oder Unterkunft bekommen.